В Мадриде перезахоронили останки диктатора Франко

Останки испанского диктатора Франсиско Франко перезахоронили в четверг в Мадриде. Их извлекли из захоронения в мемориальном комплексе «Долина павших» и перенесли на кладбище в Эль-Пардо-Мингоррубио.
Гроб с телом диктатора был извлечен из могилы. Для этого пришлось поднимать гранитную плиту весом полторы тонны. Во время процедуры эксгумации были предприняты чрезвычайные меры безопасности и запрещена видеосъёмка.
Перезахоронение останков Франко обошлось более чем в 60 тысяч евро.Темы: Общество Мадрид