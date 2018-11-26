В Мадриде открылся бюджетный закрытый клуб

В центре Мадрида открылся Around Madrid – первый в своём роде закрытый клуб бюджетной категории, который стремится изменить концепцию классических английских клубов, рассчитанных на представителей элиты. Ежемесячный взнос для членов нового клуба стартует от 48 евро.
Around Madrid занял дизайнерское помещение площадью 500 квадратных метров на проспекте Пасео-де-Кастельяна Всего за несколько недель с момента открытия к нему присоединилось более 300 человек. При этом общее число поданных заявок превышает 1300, в то время как клуб рассчитан на тысячу человек.
Around Madrid создан, в первую очередь, для людей, которые часто ездят в столицу Испании по работе и нуждаются в месте, где можно было бы назначить встречу, принять душ, оставить чемодан, поработать в интернете или просто немного отдохнуть перед дорогой в приятной обстановке. В клубе отмечают, что такой формат также может быть удобен для тех, кто живёт в пригороде, но ежедневно ездит в центр и нуждается в месте для работы. Тем не менее, Around Madrid – не коворкинг, и чтобы присоединиться к нему нужно пройти отбор.
Персонал клуба составляет 10 человек, которые обещают индивидуальный подход к каждому клиенту. В большинстве своём возраст членов клуба составляет от 28 до 40 лет, хотя встречаются и люди старших поколений.
Самый дешёвый тариф стоимостью 48 евро открывает доступ к залам для заседаний, помещениям с музыкой и произведениями искусства, залам для чтения, столовой, личным шкафчикам, ванным комнатам с душем, лаунж-зоне, общей гостиной, бару и кухне с самообслуживанием. Базовый тариф включает один напиток и снеки, но с помощью специального мобильного приложения клиенты могут выбрать и другие блюда и напитки за отдельную плату: от деликатесов и премиум-вин до экологичных сэндвичей и крафтового пива. Кроме того, в самый доступный пакет входит пользование высокоскоростным WiFi, использование почтового адреса клуба и распечатка. За тариф с душем и залами для сиесты нужно доплачивать ещё 4 евро в месяц. Пакеты с большим выбором услуг и дополнительными скидками у партнёров обойдутся в 64-148 евро в месяц.Темы: Общество Мадрид