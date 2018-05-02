В Мадриде начали переименовывать франкистские улицы

Власти Мадрида приступили к массовому переименованию улиц, получивших своё название в честь деятелей эпохи франкизма. На прошлой неделе на двух столичных улицах, названных именами генералов времён Франсиско Франко, сменили вывески.

В общей сложности в Мадриде переименованию подлежат 49 улиц, в соответствии с планом 2007 года, который направлен на постепенную замену франкистских символов.

26 апреля название сменила улица имени генерала Мильяна Астрая – военного деятеля, стоявшего у истоков Испанского легиона. Она была переименована в улицу Хусты Фрейре, известного педагога. Ещё одна улица – генерала Гарсия де ла Эррана, названная в честь друга Франко, превратилась в улицу Сотрудничества.

Испанская комиссия по исторической памяти потребовала переименовать 52 улицы в Мадриде, однако по нескольким случаям продолжается проверка. Ряд ассоциаций, включая Национальный фонд Франсиско Франко, в 2017 году подали иск против решения столичной мэрии. Одним из спорных случаев по-прежнему остаётся улица Каидос-де-ла-Дивисьон-Асуль, названная в честь погибших членов Голубой дивизии испанских добровольцев, сражавшихся на стороне Германии во Второй мировой войне.