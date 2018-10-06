В Мадриде будут штрафовать автомобили без экологической наклейки

Мэрия Мадрида приняла регламент об устойчивой мобильности, и он уже вступил в силу.

Новые правила обязывают водителей размещать на видимых частях автомобиля экологическое свидетельство, выданное Генеральной транспортной дирекцией (DGT). Несмотря на немедленное вступление документа в силу, водителям дадут полгода на то, чтобы они гарантированно успели обзавестись экологической наклейкой. По прошествии этого времени полиция начнёт штрафовать за её отсутствие. Окончательный размер штрафа пока не определён. Предположительно, он может достигать 90 евро, но если водитель внесёт оплату в течение 20 дней с момента нарушения, то сумма будет вдвое меньше.

До принятия регламента использование экологической наклейки было необязательным. Власти рекомендуют клеить знак на лобовое стекло, чтобы агентам проще было его заметить.

Наличие экологических обозначений будет главным условием для передвижения по Мадриду в периоды введения специальных протоколов из-за повышенного загрязнения воздуха. Автомобили без наклейки ездить по испанской столице не смогут. Первый протокол по новым правилам будет введён 23 ноября.

Меры принимаются с целью улучшить качество воздуха в рамках национальной стратегии по сокращению загрязнения окружающей среды.

Регламент включает и другие нововведения. Электрическим самокатам в испанской столице отныне запрещено ездить по тротуарам. Ограничение скорости на дорогах с одной полосой движения в каждую сторону снижается до 30 км/ч, а на дорогах, где проезжая часть и тротуар находятся на одном уровне, – до 20 км/ч. Пешеходам разрешили переходить дорогу в зонах «30» не только на пешеходных переходах, велосипедам – поворачивать направо на красный свет, а такси – останавливаться на две минуты на полосе для общественного транспорта для посадки или высадки пассажиров. Также устанавливаются приоритетные пешеходные зоны и вводится запрет на велобары.