В Лериде призывают не будить сезонных работников, спящих на улице

На фасадах зданий в Лериде (Каталония) появились многочисленные плакаты с саркастической надписью ¡Silencio, temporeros durmiendo en la calle! («Тишина! Сезонные работники спят!»). Так местные жители привлекают внимание к проблеме временных работников, занятых в сельском хозяйстве, которые вынуждены ночевать на улицах.

Плакаты вывесили на 50 балконах, преимущественно в историческом центре. Инициатива была запущена в рамках кампании Fruta con justicia social. Её поддерживают около двух десятков местных организаций и коллективов, которые выступают против «нарушения основополагающих прав людей, работающих в полях». Кампания направлена на привлечение внимания граждан и властей к проблеме. Активисты призывают администрацию Льейды создать такую модель, которая будет «гарантировать право на достойную жизнь для сельскохозяйственных работников». Они требуют от городских властей создать муниципальный приют для сезонных работников.

Прошлым летом на улицах и площадях города ночевало более сотни человек.