В каждом испанском классе не менее двух учеников становятся жертвами травли

По данным детского фонда ЮНИСЕФ, в Испании в каждом школьном классе по меньшей мере два ребёнка сталкиваются с травлей или насилием со стороны одноклассников. Отмечается, что этому способствует цифровая среда и жестокость в интернете.

Организация представила доклад о детях в цифровом обществе в Испании по случаю Международного дня безопасного интернета.

В документе приводятся данные о том, что каждый пятый мальчик и каждая седьмая девочка в возрасте от 12 до 16 лет сталкиваются с кибертравлей. 42,6% девочек сообщили, что в той или иной форме стали жертвами жестокости или домогательства. Среди мальчиков этот показатель составил 35,9%.

Чаще других травле подвергаются представители ЛГБТ-сообщества. 15% таких учеников хотя бы однажды сталкивались с унижениями и оскорблениями из-за своей сексуальной ориентации.

В ЮНЕСКО также говорят о том, что основная масса подобных случаев агрессии приходится на подростковый возраст, и с большей долей вероятности их жертвами становятся девочки.

ЮНИСЕФ запустил онлайн-кампанию #2entuclase под девизом «Не молчи, не будь сообщником». Инициатива направлена на то, чтобы изменить отношение подростков к этому феномену и позволить им не бояться быть самими собой, уметь выявлять домогательства, а также сформировать у детей ощущение безопасности и поддержки. Лицом кампании стал актёр Мигель Бернардо, известный по сериалу «Элита» (Élite).