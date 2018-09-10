В Каталонии выпустили вино в поддержку политических заключённых

Компания Lovers Wine Elegance представила вино Allibera'm («Освободи меня»), доходы от продаж которого будут направлены в Каталонскую ассоциацию защиты гражданских прав, которая занимается сбором средств на защиту в суде каталонских сепаратистов.

На этикетке изображена жёлтая ленточка как символ поддержки политических заключённых. Испанская служба патентов и товарных знаков запретила регистрировать этикетку в таком виде, сочтя изображение несоответствующим Конституции. Тем не менее, производитель вина решил сохранить его, добавив поверх ленты штамп Censurado («Проверено цензурой»).

Вино производят в Фальсете (Таррагона) из таких сортов как гренаш, мерло и темпранильо под знаком качества DO Monsant – наименование по происхождению из региона Монсант. Цена за бутылку составляет 6,80 евро. Приобрести вино можно исключительно в интернете.