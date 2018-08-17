В Каталонии вспоминают жертв терактов

Прошёл год с тех пор, как Юнес Абуякуб совершил наезд на толпу на бульваре Рамбла в Барселоне. Жертвами теракта стало 15 человек. Ещё одна женщина погибла в Камбрильсе во время аналогичной атаки, попав под колёса автомобиля, въехавшего на полной скорости на набережную.

Траурные мероприятия по случаю годовщины терактов проходят в четырёх каталонских городах, тем или иным образом связанных с терактами 17 августа 2017 года: Барселона, Камбрильс, Альканар и Риполь. Планируются акции памяти, чтение манифестов, минуты молчания и другие мероприятия, посвящённые одному из самых трагических событий в современной истории Испании.

Основные мероприятия запланированы на пятницу, 17 августа, но некоторые акции уже прошли накануне. Люди выходят на улицы не только в память о погибших, но и в знак осуждения терроризма.

В пятницу в 10:00 состоится церемония возложения цветов у мозаики Жоана Миро на площади Бокерия с участием родственников погибших.

В 10:30 начнётся акция под девизом «Барселона – город мира» (Barcelona, ciudad de paz), организованная Комиссией программ памяти. В ней примет участие король Испании Фелипе VI.

Ещё одна акция памяти и солидарности с жертвами пройдёт на площади Каталонии. Её организаторами выступила мэрия Барселоны в сотрудничестве с правительством Каталонии и представительством центрального правительства в регионе.

В субботу в Камбрильсе откроют Мемориал мира. Начало церемонии в 10:30.

Своё участие в траурных мероприятиях подтвердили председатель правительства Испании Педро Санчес и председатель Женералитата Ким Торра. Также на акциях будут присутствовать лидеры и депутаты главных политических партий, представители местных администраций и ассоциаций. Некоторые сепаратистские движения, такие как Национальная каталонская ассамблея, отказались от участия в мероприятиях из-за присутствия испанского короля. Организация Òmnium Cultural пока не приняла окончательного решения.