В Каталонии во время народных гуляний избили куклу с лицом Мариано Рахоя

Как сообщает портал ABC, в каталонском муниципалитете Архентона (провинция Барселона) во время проведения народных гуляний жители изготовили куклу с лицом премьер-министра Испании Мариано Рахоя.

Сепаратистская организация «Молодёжная ассамблея» распространила в сети кадры, на которых видно, как мужчина наносит палкой удар по фигуре, символизирующей главу правительства, на глазах у десятков зрителей. Участники акции также развернули плакат с лозунгами в поддержку референдума о независимости Каталонии и призывом отвоевать Каталонскую республику любым способом.

Сепаратистские призывы и лозунги в поддержку референдума и провозглашения независимости звучали также во время концерта Dj Zoo в этом городе.