В Каталонии собирают подписи за бесплатную воду в барах и ресторанах

Организация защиты прав потребителей и пользователей проводит кампанию по сбору подписей за то, чтобы в заведениях Каталонии бесплатно подавали воду из-под крана.

Один из аргументов, которые приводит организация – дешевизна водопроводной воды, литр которой обходится заведениям менее чем в 0,002 евро. Активисты добавляют, что доступ к бесплатной воде формирует полезные привычки, а также позволяет сократить использование пластика. К тому же, они подчёркивают, что вода является товаром первой необходимости.

Вопрос поднимается не только в Каталонии, но и в других регионах Испании. Так, в Наварре уже существует подобная практика, а в Андалусии подготовили черновики законопроектов, которые могут обязать заведения подавать бесплатно воду. В Каталонии же решительное несогласие выразили представители сектора ресторанного и гостиничного бизнеса, и этот проект было решено не выносить на обсуждение.

В организации тем не менее не теряют надежды на то, что графины с водой будут появляться на столиках не только в качестве «комплимента» от заведения, а также рассчитывают распространить инициативу на все бары и рестораны Испании.