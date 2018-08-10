В Каталонии разрешили продавать сырое молоко

Правительство Каталонии на этой неделе издало декрет, который разрешает напрямую продавать сырое коровье молоко потребителям. Решение было принято с целью урегулировать деятельность производителей молока.

В официальном заявлении властей Каталонии сообщается, что декретом устанавливаются санитарные нормы, а также правила хранения, упаковки и транспортировки коровьего молока, которые распространяются как на предприятия с автоматизированным производством, так и на мелких производителей.

Декрет был принят в ответ на запросы представителей сектора животноводства, чтобы производители молока могли свободно реализовать продукцию. Кроме того документ преследует цели диверсификации животноводческой деятельности в автономном сообществе и укрепления позиций каталонского молочного сектора.