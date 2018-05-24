В Каталонии продолжается добровольное заточение иммигрантов

Добровольное заточение иммигрантов, которое началось месяц назад в Барселоне, добралось до пригорода каталонской столицы Бадалоны. Два десятка иммигрантов заняли неиспользуемое муниципальное помещение в знак протеста против Закона об иностранных гражданах.

Среди участников акции протеста - жители Бадалоны и Санта-Колома-де-Граменет, которые решили присоединиться к протестам в центре Массана и церкви Святого Сердца в Барселоне в защиту прав мигрантов.

Как сообщили представители активистов, было решено расширить охват протеста, чтобы продемонстрировать, что иммигранты, столкнувшиеся с несправедливостью, есть не только в Барселоне. Планируется также провести акции в Корнелье и Оспиталет-де-Льобрегат.

Также сообщается, что на 27 мая запланирована манифестация в поддержку отмены Закона об иностранцах, которая состоится на площади Каталонии в Барселоне.

Протестующие недовольны требованием об обязательном наличии трудового контракта для иностранцев, не хотят сдавать экзамен для получения гражданства, а также призывают сделать более гибкими условия регистрации по месту жительства и отменить наказание за уличную торговлю.

Иммигранты уже провели встречу с представителями мэрии Барселоны и правительства Каталонии, однако они завершились безрезультатно.