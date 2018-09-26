В испанских тюрьмах стало на 10 тысяч меньше заключённых

Число заключённых в испанских тюрьмах сократилось с 70 тысяч до 60 тысяч за последние шесть лет.

Такие цифры представила генеральная секретарь исправительных учреждений Анхель Луис Ортис во время своего выступления на церемонии вручения премий Мерсе. Она отметила, что сокращение отчасти связано с успешной реинтеграцией заключённых в общество. В то же время Ортис добавила, что по-прежнему существует потребность в новых мерах и решениях, которые бы улучшили эти показатели. Среди потенциальных мер она назвала разработку механизмов для увеличения числа условных осуждений с исправительным сроком. По её словам, в Испании на подобные случаи приходится около 16% приговоров, в то время как в среднем по Европе этот показатель находится на уровне 20%.

Кроме того, в ходе торжественной церемонии министр внутренних дел Фернандо Гранде-Марласка похвалил работу сотрудников исправительных учреждений, а также пообещал им повышение зарплаты «как только это будет возможно».