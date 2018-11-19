В испанских клиниках запретят альтернативную медицину

Испанское правительство собирается ввести запрет на использование альтернативной методов лечения в медицинских учреждениях.

Заявление правительства последовало за предложением Министерства здравоохранения об отказе от псевдотерапии. В качестве аргументов власти приводят отсутствие научных подтверждений об эффективности альтернативных методов лечения.

План защиты против псевдотерапии предполагает отмену изучения альтернативной медицины в испанских университетах и прекращение использования таких методов в медицинских центрах.

Пока точного определения «альтернативной медицины» правительство Испании не представило, но в заявлении были приведены примеры акупунктуры и гомеопатии.

Министр здравоохранения Мария Луиса Карседо и министр науки Педро Дуке заявили, что альтернативная медицина «негативно влияет на здоровье, закрепляя заболевания, вызывая другие болезни или даже повышая риск смерти».

Ранее несколько сотен испанских учёных призвали принять меры против псевдонауки, после того как скончался больной раком пациент, который отказался от традиционной медицины.

В правительстве сообщили, что проект открыт для предложений от администраций, университетов, профессоров, научных объединений и организаций.