В Испании запустили кампанию против фруктов в пластиковой упаковке

В социальных сетях стартовала кампания #DesnudaLaFruta, которая направлена на борьбу с пластиковой тарой, в которую упаковывают свежие фрукты и овощи в испанских супермаркетах.

Жителей Испании призывают фотографировать и размещать в социальных сетях изображения, которые подтверждают, что для упаковки овощей и фруктов в супермаркетах используются колоссальные объёмы пластика. Таким образом, активисты выражают своё несогласие с чрезмерным использованием этого материала, которое связано с загрязнением окружающей среды и выбросами парниковых газов.

Активисты отмечают, что в большинстве случаев фрукты и овощи помещают в несоразмерно большую тару, а для штучных продуктов упаковка и вовсе является излишней. Они предлагают перейти на продажу нерасфасованных товаров, а для взвешивания использовать тканевые многоразовые мешки.