В Испании выбрали самый уродливый круговой перекрёсток

Премия за самый уродливый в Испании перекрёсток с круговым движением досталась въезду на фабрику El Pozo под Мурсией.

На «кольце» расположенном в Аламе, в 25 км от столицы региона, установлена композиция под названием «Планета Хамон» (Planeta Jamón), благодаря которой оно и получило звание худшего в стране. Поверхность огромного глобуса выложена элементами в форме окороков хамона.

Голосование на самый ужасный перекрёсток предложил провести блог Strambotic.

При этом Мурсия отличилась тем, что в «топ-10» попало ещё одна скульптура в этом регионе. «Разделённая машина» (Coche partío) в столице автономной области оказалась на 8 месте. Инсталляция представляет собой Volkswagen Passat, разрезанный пополам.