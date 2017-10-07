В Испании выбрали идеальное кладбище

Кладбище Сумакарселя (Валенсия) названо лучшим в Испании в 2017 году (по версии журнала Adiós Cultural). В числе лучших также оказался некрополь Кастро-Урдьялес в Кантабрии.

Приходское кладбище в Сумакарселе было образовано в 1918 - 1922 годах. Звание лучшего оно получило благодаря уникальному пейзажу: кладбище расположено у подножья горы, на которой стоит замок Пеньярройя, откуда открывается живописный вид на реку, горы, близлежащие поселения и апельсиновые плантации. Сам некрополь представляет собой комплекс с рядами ниш, девятью пантеонами с куполами, часовней, скульптурами и памятниками.

Издание присудило премии и в других категориях. Награду за лучший памятник получило кладбище Алькантарильи (Мурсия), за лучшие мероприятия – кладбище в Луго, а за лучшую инициативу в области экологии – кладбище в Тегисе (о. Лансароте).