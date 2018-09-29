В Испании ужесточат наказание за использование телефона за рулём

Генеральная дирекция транспорта Испании представила на этой неделе новый комплекс мер, направленный на снижение аварийности на дорогах. Предложение транспортного ведомства будет изучено в Комиссии по безопасности на дорогах и устойчивому движению.

В дирекции отмечают, что главной причиной ДТП становятся отвлекающие факторы, в том числе, использование мобильных телефонов за рулём. В связи с этим предлагается ужесточить наказание за подобные действия и лишать водителя не 3 баллов, как сейчас, а 4-6. Также до 3-4 водительских баллов планируется снимать и за такие нарушения как езда без шлема или непристёгнутый ремень безопасности.

Другая мера касается скоростного режима. Дирекция считает, что необходимо ввести дополнительные скоростные ограничения на второстепенных дорогах, где, по подсчётам ведомства, происходит 77% аварий с летальным исходом. В Испании допустимая скорость на таких дорогах в настоящее время составляет 100 км/ч, и её предлагается снизить до 90 км/ч. Дирекция называет второстепенные трассы своим приоритетом и рассчитывает усилить контроль скорости на них, в том числе увеличив количество радаров и камер. К тому же, в руководстве сообщили, что работают вместе с Министерством развития над улучшением конструкций этих трасс.

Среди прочих мер – изменения в подходе к обучению вождению. В Дирекции хотят установить минимальное количество часов, которые учащийся должен присутствовать на занятиях по безопасности на дорогах, чтобы иметь возможность получить водительское удостоверение. Также предлагается ввести нормы профессиональной подготовки для преподавателей автошкол.

Учитывая увеличившееся вдвое за последние 5 лет количество аварий с участием фургонов, ведомство собирается изучить причины этой тенденции и представить соответствующие предложения.

Что касается велосипедистов и пешеходов, в дирекции заверили, что в каждом управлении будут ответственные лица, которые будут следить за потребностями этой категории участников дорожного движения, на которую приходится 46% смертельных случаев.

В дирекции добавили, что в 2017 году на испанских дорогах погибло 1830 и пострадало 9500 человек.