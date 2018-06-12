В Испании судят джихадиста, который хотел взорвать Саграда-Фамилия

Испанский суд приступил к слушанию по делу Аблельхалила Аита Эль-Каида. Резидент Испании марокканского происхождения был задержан в 2015 году в Варшаве, на пути из Сирии в Барселону, где он планировал совершить ряд терактов.

Список потенциальных целей террориста включал собор Святого Семейства, казино и общественный транспорт.

Прокуратура требует для подсудимого 10 лет тюрьмы за участие в террористической организации. Он входил в состав группы иностранных бойцов ДАИШ, которые были отобраны для возвращения в Испанию с целью совершения терактов.

Обвинение отмечает, что террористическая деятельность мужчины предполагала серию атак, которые могли быть совершены как одновременно, так и в разное время. Подсудимый собирался произвести теракты в июле-сентябре 2015 года. В соборе Саграда-Фамилия он предположительно намеревался использовать взрывчатку, для других атак планировалось привлечь смертников с огнестрельным и холодным оружием.