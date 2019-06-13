В Испании судят девушку, откусившую бойфренду язык при прощальном поцелуе

Прокуратура требует 8 лет тюрьмы для жительницы Барселоны Адайи Лопес, которая откусила язык своему молодому человеку.
Это был прощальный поцелуй. Пара решила расстаться и в последний раз поцеловаться. В этот момент девушка откусила бывшему возлюбленному кончик языка и выплюнула на пол. Потом она ушла из дома, оставив его истекать кровью.
Адайя и ее будущая жертва познакомились в Интернете и встречались с 2016 года. Как сообщают испанские СМИ, молодой человек несколько раз пытался разорвать отношения из-за «тяжелого характера» девушки.Темы: Общество