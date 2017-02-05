В Испании собирают подписи против убийства больной туберкулезом коровы

Организация Wings of Heart, занимающаяся защитой животных, собрала 70 865 подписей под петицией против убийства больной туберкулезом коровы Кармен, сообщает газета 20 Minutos. Авторы инициативы написали, что корова попала к активистам Wings of Heart два года назад со скотобойни. По их словам, животное полностью здорово, однако власти Мадрида прислали организации приказ убить Кармен в течение 15 дней. Поводом для этого стали результаты туберкулиновой пробы, которая отличается большой степенью погрешности. В свою очередь, представители администрации заверили, что анализы были выполнены профессиональными и подготовленными ветеринарами из компании TRAGSATEC.

Активисты утверждают, что они провели повторное исследование, показавшее, что животное абсолютно здорово. Впрочем, источники в региональном правительстве объяснили, что инструктаж по проведению анализов данного вида является обязательным этапом профессиональной подготовки ветеринаров, а значит, специалисты, не имеющие официального государственного разрешения, не имеют права их осуществлять. Они также отметили, что результаты анализов, проведенных в Wings of Heart, не будут иметь силы, в том числе и с точки зрения закона.

В региональном правительстве также заявляют, что приказа об убийстве коровы выдано не было. После получения положительных результатов анализа на туберкулез, представителей организации Wings of Heart вызвали на совещание, назначенное на 2 февраля. За день до него активисты создали петицию на сайте Change.org против убийства Кармен. В ходе встречи в минувший четверг сотрудники Совета по вопросам охраны окружающей среды разъяснили, что не могут обязать Wings of Change, не являющуюся скотоводческим хозяйством, умертвить животное, однако все же порекомендовали прибегнуть к этой мере. На сегодняшний день за Кармен по-прежнему отвечают активисты, которым власти посоветовали не брать новых животных и не отдавать уже имеющихся.