В Испании растёт трудовая мобильность

При отсутствии возможностей для трудоустройства многие испанцы выбирают переезд в другой город или даже за пределы страны.

Национальный статистический институт Испании опубликовал данные по трудовой и географической мобильности населения. В первом квартале 2018 года сменили место жительства 4,3% безработных испанцев (163 тысячи человек), что на три десятых выше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Чаще всего переезжают молодые люди, причём как безработные, так и трудоустроенные. За последний год переезд осуществили 6% безработных в возрасте от 16 до 34 лет, в то время как в возрастной категории старше 55 этот показатель составляет 1,6%.

По автономным областям по уровню трудовой мобильности лидируют Риоха, Наварра и Каталония, а в Эстремадуре, Андалусии и Мурсии за последние пять лет было зафиксировано совсем немного случаев смены места жительства.

В INE отмечают, что 312,6 тысяч работников переехали в другой муниципалитет в пределах своего автономного сообщества. В другие регионы чаще всего уезжают из Мадридского сообщества, Каталонии и Андалусии.

Кроме того, многие компании заключают с работниками контракты, которые предполагают релокацию. По данным исследования Randstad, в Испании было подписано более 2,63 млн контрактов, в которых предполагается переезд в другую провинцию. Такие контракты чаще всего встречаются в сельском хозяйстве, сфере строительства, услуг и промышленности.