В Испании растёт число нелегальных мигрантов и беженцев

В 2017 году число нелегальных мигрантов, прибывших в Испанию, существенно выросло и достигло докризисного уровня. Кроме того, в ушедшем году в стране было зарегистрировано самое большое в истории количество прошений о предоставлении политического убежища.

В ежегодном докладе аналитического центра CIDOB сообщается, что в 2016 году в Испанию прибыло 420 тысяч нелегалов, что на 22% больше по сравнению с предыдущим годом. По прогнозам центра, итоговые показатели за 2017 год будут ещё выше, поскольку официальная статистика говорит о том, что лишь за первое полугодие число нелегальных мигрантов составило 237 115 человек, что сопоставимо с показателями 2008 года.

По официальным данным, с января по октябрь 2017 года к берегам Испании прибыло 824 шлюпки с нелегалами – вдвое больше, чем годом ранее. При этом общее число мигрантов, которые были доставлены в страну таким способом, также существенно выросло: с 6 556 до 16 010 человек.

По подсчётам европейского агентства по безопасности внешних границ Frontex, за первые 11 месяцев 2017 года на территорию Испании незаконным образом проникло более 21 тысячи мигрантов, что на 140% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Только в ноябре эта цифра составила 3 900 человек – в три раза больше, чем в ноябре 2016 года. Более 200 человек погибли или пропали без вести в попытке перебраться в Испанию по Средиземному морю.

Эксперты также отмечают, что изменяется состав потока нелегалов. Среди них не только новоприбывшие, но и родственники уже находящихся в стране мигрантов, а также те, кто покинул страну в разгар экономического кризиса и решил повторно иммигрировать в Испанию.

По состоянию на 30 июня 2017 года в Испании находилось более двух миллионов граждан неевропейских стран, обладающих видом на жительство. 84% из них прожили на территории страны более десяти лет.