В Испании растут продажи авокадо

В 2018 году в Испании было продано рекордное количество авокадо – не менее 74 млн штук.

В последние годы авокадо стало пользоваться особой популярностью среди приверженцев здорового питания и вегетарианцев, благодаря своим полезным и питательным свойствам.

В 2017 году продажи авокадо в стране были ниже на 19 млн единиц, или на 35%.

По данным Всемирной организации авокадо (WAO), это единственная культура, потребление которой в Испании выросло за прошлый год. Тенденция к росту наблюдается и в других странах Европы. В 2018 году было продано более 650 кг по всей Европе, что на 140 млн больше чем годом ранее.

Мода на авокадо привела к тому, что ассоциация производителей начала сотрудничество с «Мишлен». Уже дважды один из разделов Красного гида по Великобритании и Ирландии посвящали авокадо. Во Франции для фрукта также зарезервировали место в 110 выпуске путеводителя.