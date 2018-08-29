В Испании расхищают церкви

Расхищение исторического и архитектурного наследия – актуальная проблема в Испании. Один из последних примеров – заброшенный посёлок Меркадера в провинции Сория.

Население Меркадеры сокращалось с 1970-х, и в последние годы в посёлке не осталось жителей, а местная церковь, датирующаяся 9 веком, оказалась разграблена. Из здания исчезли входные двери, купель, ретабло, а несколько дней назад опустошили портик и звонницу. Уносят даже камни большого размера, которые впоследствии используются для строительства или декорирования частных домов.

В Кастилии и Леоне множество пустующих деревень и посёлков на грани вымирания. При этом во многих из них есть объекты, признанные историко-культурными ценностями. В первую очередь, это храмы, которые привлекают расхитителей.

Так, например, в церкви Вильясибио (Паленсия) исчезли колокола со звонницы. В Вента-де-Баньос из храма пытались вынести купель.

За кражу подобных элементов полагается наказание в виде тюремного заключения на срок от 2 до 5 лет, а в случае с объектами, находящимися под особой защитой, срок может быть увеличен.

В список объектов наследия, находящихся под угрозой, входит 307 храмов на территории Испании.