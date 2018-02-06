В Испании появился новый телефон экстренной психологической помощи

Ассоциация La Barandilla запустила новую горячую линию для предотвращения суицидов, в результате которых в Испании ежегодно умирает более 3600 человек.

Новый телефон экстренной психологической помощи – 910 380 600. Как сообщили в организации, в течение февраля он будет доступен с 09:00 до 21:00, а с марта будет работать круглосуточно.

В службе доверия консультации будут проводить психологи и психиатры, с целью предотвратить самоубийства и снизить их общее количество.

В La Barandilla отметили, что в последние годы наблюдается тенденция к снижению числа суицидов. Самым трагичным для Испании стал 2014 год, когда 3960 человек лишили себя жизни. Несмотря на сокращение количества самоубийств, ассоциация намерена продолжать работу по их предотвращению.

В организации подчёркивают, что с созданием нового телефона «доверия» речь не идёт о конкурировании с другими службами помощи в кризисных ситуациях, и La Barandilla, напротив, намерена сотрудничать с ними.