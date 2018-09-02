В Испании появилась первая женщина - магистр вина

Технический директор виноделен Bodegas Viña Mayor и Caserío de Dueñas Альмудена Альберка стала первой женщиной из Испании, получившей титул магистра вина, который считается самым престижным в этой области.

Титул означает признание на мировом уровне максимальных познаний в энологии. До этого лишь два уроженца Испании были удостоены звания магистра: Педро Бальестерос и Фернандо Мора. Ещё один магистр вина Андреас Кубач – испанец, родившийся в Германии.

Альмудена Альберка изучала энологию, имеет университетскую степень по виноделию и агротехнике. Она начинала свою карьеру на винодельне Viñas del Cenit в Саморе, пожила некоторое время в Новой Зеландии, а вернувшись, возглавила в 2008 году эту винодельню.

Всего в настоящее время в мире 380 профессиональных энологов носят титул магистров вина. Диплом выдаёт Институт магистров вина, который был открыт в Лондоне в 1953 году. Чтобы получить его, необходимо сдать теоретические и практические экзамены, которые проводятся ежегодно, а также написать исследовательскую работу.