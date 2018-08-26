В Испании отыщут и эксгумируют останки франкистов

Новый документ предполагает реорганизацию и перераспределение функций между различными подразделениями Министерства юстиции, в ведении которого находится Генеральная дирекция по исторической памяти.

Среди основных направлений деятельности дирекции – разработка плана по поиску и эксгумации останков франкистов.

К тому же, у ведомства есть дополнительные подразделения, в том числе по работе с жертвами Гражданской войны и эпохи диктатуры, а также по взаимодействию с ассоциациями и организациями.