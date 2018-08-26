В Испании отыщут и эксгумируют останки франкистов

Испанское правительство утвердило декрет об исторической памяти, который среди прочего предполагает определение местонахождения захоронений франкистов.
Новый документ предполагает реорганизацию и перераспределение функций между различными подразделениями Министерства юстиции, в ведении которого находится Генеральная дирекция по исторической памяти.
Среди основных направлений деятельности дирекции – разработка плана по поиску и эксгумации останков франкистов.
К тому же, у ведомства есть дополнительные подразделения, в том числе по работе с жертвами Гражданской войны и эпохи диктатуры, а также по взаимодействию с ассоциациями и организациями.Темы: Общество