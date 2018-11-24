В Испании отчеканили монету с изображением всей королевской семьи

Национальная фабрика монет и марок представила новые памятные монеты, посвящённые 50-летнему юбилею короля Испании Фелипе VI. Серия включает пять монет, на которых запечатлены значимые события из жизни монарха.

На аверсе монет дон Фелипе изображён на Олимпийских играх, во время присяги на верность Конституции, в день свадьбы с доньей Летисией, а также во время отдыха на Майорке в 2017 году с супругой и дочерями: принцессой Леонор и инфантой Софией.

Номинал варьируется от 10 до 400 евро. В случае с монетой, на которой изображена вся королевская семья, он составляет 50 евро. Цены, по которым монеты поступят в продажу, в разы выше. Так, стоимость самой дорогой монеты с изображением присяги превысит 1500 евро без НДС.

Коллекционные монеты традиционно будут содержать драгоценные металлы: золото и серебро. Кроме того, они будут включать цветные элементы: испанский флаг на десятиевровой монете, на где король изображён в роли знаменосца сборной страны на Олимпиаде в Барселоне, или герб на реверсе всех монет коллекции.