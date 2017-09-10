В Испании непристегнутых водителей будут отслеживать с помощью камер

В минувшую пятницу генеральный директор Управления дорожного движения (DGT) Грегорио Серрано сообщил о скором запуске первых 50 камер для контроля за использованием ремня безопасности. Как сообщают информационные агентства Испании со ссылкой на аккаунт Серравно в Twitter, они будут введены в эксплуатацию уже в понедельник.

Глава DGT уточнил, что в ближайшие два месяца нарушителей будут исключительно информировать. В дальнейшем непристегнутый ремень обойдется им в 200 евро и 3 балла, которые будут списаны с водительских прав.

Представители DGT напомнили, что "ремень является важнейшим элементом пассивной системы безопасности автомобиля, так как он тормозит тело в случае происшествия и на 60% сокращает уровень смертности при ДТП". Из-за пренебрежения им на дорогах страны ежегодно гибнет около 180 человек

Запуск новой инициативы совпадает по времени с кампанией по контролю за использованием ремней безопасности и специальных детских креплений, которую DGT наметило на период с 11 по 17 сентября.