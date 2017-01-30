В Испании намечается масштабная забастовка школьников, их родителей и учителей

Профсоюзные организации учащихся, их родителей и преподавателей, входящие в состав Государственной платформы в защиту школы, подтвердили факт проведения всеобщей забастовки на всех уровнях, намеченной на 9 марта. Как сообщает El Mundo, основная задача акции – потребовать от правительства достижения социального соглашения в связи с Пактом об образовании. Иными словами, организаторы протеста стремятся к созданию маршрутного листа, в котором были бы перечислены все запросы профсоюзов в образовательной сфере. В число основных требований они вновь включили отмену Закона об улучшении качества образования (LOMCE). Профсоюзные деятели также сочли неприемлемым поданный в Конституционный суд иск, призванный помешать Конгрессу принять в обработку инициативу по приостановке действия закона.

Представители руководства родительских ассоциаций напомнили, что не примут новых сокращений расходов, и потребовали немедленного запуска реформы, проведение которой, по их мнению, может занять до года. Они также подвергли критике Конгресс за бездействие в тот момент, когда необходимо принятие срочных мер вроде создания выпускных экзаменов после отмены общей модели.

Родители также заверили, что забастовка может быть отменена при условии выполнения властями их требований. "Все зависит от правительства", - подчеркнули организаторы.