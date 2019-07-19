В Испании на треть уменьшили применение антибиотиков в животноводстве

Производимое в Испании мясо содержит на 32,4% меньше антибиотиков, чем раньше. Как сообщает Минздрав, сравнивались данные 2014 и 2017 года.
Как сообщает портал Milknews, в частности, сократилось применение антибиотиков при выращивании свиней, бройлеров, кроликов, КРС, молочных овец и коз. Благодаря инициативе испанского правительства уже удалось добиться снижения потребления антимикробного препарата колистин в свиноводстве на 97,18% (с 2015 до 2018), а общее потребление антибиотиков при производстве бройлеров за это время снизилось на 71%.
Несмотря на успехи в сокращении использования антимикробных препаратов в животноводстве, Испания остается среди стран с наибольшим потреблением антибиотиков в Евросоюзе.Темы: Общество