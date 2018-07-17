В Испании крепко возьмутся за водителей с телефонами

Использование мобильного телефона за рулём является основным фактором, отвлекающим внимание водителя на дороге. С 2016 года гаджеты стали главной причиной наезда на пешеходов в Испании, обогнав такие факторы как превышение скорости и злоупотребление алкоголем.

По мнению экспертов, использование мобильного за рулём на 40% повышает риск попадания в ДТП. Спустя две минуты телефонного разговора водители воспринимают на 30% меньше информации, связанной с обозначениями на дороге, становятся невнимательными и забывают переключать передачи.

В настоящее время за использование мобильных телефонов за рулём автолюбители могут лишиться трёх водительских баллов и заплатить 200 евро штрафа, однако Генеральное управление транспорта считает эти меры недостаточными и планирует ввести более строгое наказание.

В прошлом году в Испании произошло более 102 тысяч аварий с 1830 летальными исходами, что на 1,1% больше чем годом ранее. Рост смертности на дорогах страны наблюдается на протяжении последних четырёх лет.