В Испании хотят ввести "серый билет" на общественный транспорт для дней смога

Ассоциация компаний, управляющих городским общественным транспортом (ATUC), предложила создать так называемый «серый билет», который будет действовать в периоды особого загрязнения воздуха. Как сообщают информагентства Испании, эту меру представители ATUC хотят включить в план развития системы общественного транспорта Plan TP. Члены ассоциации выступают против бесплатного проезда в периоды смога и в качестве альтернативы предлагают вышеупомянутый «серый билет», действительный в течение одного дня, цена которого будет эквивалентна дневной стоимости месячного проездного.

Идею предоставления бесплатного проезда тем, кто в первую очередь вызывает проблему загрязнения воздуха, в ATUC считают в корне неверной. По их мнению, подобная система несправедлива по отношению к тем, кто делает ставку на экологичные способы перемещения.

В своем плане Plan TP эксперты делают особый упор на необходимость реорганизации городского пространства. В настоящее время оно на 90% адаптировано к использованию автомобилей, на который в реальности ездят только 25% населения. Для решения этой проблемы специалисты ATUC предлагают увеличить площадь зон, где запрещено движение частного транспорта, а также расширить полосы для движения автобусов и велосипедов, пространства для пешеходов и зоны регулируемой парковки. В число прочих инициатив также входит создание парковок на въездах в города, отдельных полос для автобусов и автомобилей, в которых находится более двух пассажиров, а также развитие транспортных узлов системы P+R (park and ride).

Представители ATUC считают, что все меры, ограничивающие движение частного автотранспорта, должны сопровождаться шагами по развитию общественного транспорта, которые требуют увеличения объемов государственных инвестиций в данную сферу. В последние годы сложилась ситуация прямо противоположная: размер вложений сократился с 1,761 миллиарда евро в 2008 году до 928 миллионов в 2014-м. С целью решения имеющихся проблем специалисты предлагают ряд политических, правовых и налоговых мер, включенных в план Plan TP.