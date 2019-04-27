В Испании детям продавали печенье с марихуаной

Испанское агентство по контролю за продуктами питания обнародовало предупреждение о потенциально опасных печеньях, которые продаются на территории страны. Речь идёт о продукте, который производится в Амстердаме под брендом Dr Greenlove. Печенье содержит марихуану.

Тревогу забили на Канарских островах после обычной проверки. Несмотря на то, что на упаковке красуется большой лист конопли, специалисты только сейчас поняли, что в составе это растение тоже присутствует. Печенье было доступно в свободной продаже, его могли купить и дети.