В Гранаде установлена крупнейшая в Европе фигура Санта-Клауса

В историческом районе Пуэрта-Реаль в Гранаде установили самую высокую в Европе фигуру Санта-Клауса, или, как его называют в испанской традиции, Папа Ноэля. Как сообщают информагентства Испании, ее высота составляет 7,5 метра, а вес – более 3 тонн. Подобным образом мэрия города намерена мотивировать жителей и гостей Гранады "выйти на улицы и принять участие в обширной программе рождественских мероприятий, а также совершить покупки в небольших местных магазинах", говорит мэр Франсиско Куэнка. Помимо этого, 7 декабря в городе откроется горка длиной более 32 метров, спуститься с которой можно будет на "бубликах" или санках. Магазины Гранады раздадут своим клиентам более 3 000 бесплатных билетов на этот аттракцион.

Куэнка также отметил особую ценность фигуры Санта-Клауса: ее создали четверо местных мастеров, стоящих на учете на бирже труда. Для этого они открыли собственную фирму. Мэр выразил надежду на то, что данная инициатива повлечет за собой множество аналогичных. "Городская администрация намерена поддерживать предпринимательские инициативы, связанные с дизайном и искусством", - объяснил Куэнка. Он также рассказал, что вышеупомянутая фирма Las cuatro sombras позволит ее учредителям создать рабочие места, связанные с сооружением фигур подобного рода.

Нынешняя рождественская кампания, разработанная мэрией Гранады, призвана привлечь в город туристов и помочь местному малому бизнесу увеличить продажи в праздничный сезон.