В Гранаде предлагают скидки на свадьбы с японским ликёром

Мэрия Монтефрио (Гранада) предлагает скидки на бронирование залов для проведения свадебных банкетов, при условии, что на празднике гостям будут подавать ликёр из японского фрукта юдзу.

У Монтефрио в октябре 2017 года появился новый город-побратим – японский Ясуда. Соглашение между двумя городами направлено, в первую очередь, на развитие торговых отношений и предполагает взаимное продвижение продуктов: ликёра из юдзу – в Испании и оливкового масла – в Японии.

Фрукт юдзу относится к цитрусовым и ликёр из него будет впервые представлен в Испании. Власти Монтефрио планируют, что напиток также будет активно продаваться в местных барах и ресторанах.

Ещё один проект сотрудничества между Монтефрио и Ясудой – обучение детей иностранным языкам. В рамках этого проекта ученики из Монтефрио смогут общаться по интернету с японскими детьми и практиковаться в навыках английского языка.

Монтефрио – первый населённый пункт в Гранаде, подписавший соглашение с японским городом. Всего у андалузских городов четыре побратима в Японии.