В Гранаде для собак открыли курсы "Как не бояться петард?"

Мэрия Вегас-дель-Хениль (Гранада) запускает курсы для местных собак, направленный на то, чтобы научить их справляться со страхом перед петардами и фейерверками.
Короткий курс организовали по просьбам самих жителей города. Он должен помочь четвероногим привыкнуть к резким и громким звукам.
Городские власти отмечают, что курс абсолютно бесплатный для жителей, зарегистрированных в муниципалитете. Он будет проводиться совместно со школой дрессировки DeSilva и Обществом защиты животных и растений Гранады.
Групповые занятия стартуют уже 13 сентября. Количество мест ограничено и желающих просят зарегистрироваться заранее.
Несколько месяцев назад мэрия также провела курс «антилай», чтобы отучить собак беспричинно лаять. Организаторы отмечают, что подобные инициативы направлены на то, чтобы сделать сосуществование людей и животных максимально комфортным.Темы: Общество Гранада