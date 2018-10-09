В городке Ла-Линеа просят подкрепление для борьбы с контрабандистами

Мэр Ла-Линеа-де-ла-Консепсьон (Кадис) Хуан Франко заявил, что ситуация в городе с контрабандой табачной продукции находится в неуправляемом состоянии. В связи с этим он попросил увеличить количество агентов Гражданской гвардии для борьбы с нелегальным ввозом.

Заявление мэра последовало за инцидентом, в котором два агента местной полиции были ранены в результате погони за несколькими мотоциклами, перевозившими контрафакт.

Франко пожелал пострадавшим агентам скорейшего выздоровления и отметил, что это происшествие свидетельствует о серьёзности проблемы, в связи с чем требуется усилить меры по борьбе с контрабандой.

Инцидент произошёл, когда полицейские заметили в городе несколько мотоциклов с сигаретами. Началось преследование, и в определённый момент автомобиль полиции врезался в дорожный знак, что стало причиной травм двух сотрудников. Погоню продолжили другие агенты. Один из преступников понял, что ему не удастся оторваться и скрылся, бросив скутер с товаром. Полиция изъяла транспортное средство и две коробки с тысячью контрафактных пачек сигарет.