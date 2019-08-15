В городе Бургильос полицейские взяли больничный и улицы патрулирует мэр

Мэр Бургильоса (Севилья) Доминго Дельгадо решил сам следить за порядком на улицах, так как в городе остался всего один полицейский. Остальные - на больничном.

В городе с населением 7 тысяч человек служат четверо сотрудников полиции. Но уже два месяца работает только один из них, так как остальные воспользовались своим правом на больничный.

Мэр в прошлом сам был полицейским и хорошо знаком с особенностями этой профессии. Сейчас он лично пытается искоренить преступность в городе: борется с наркоторговлей, незаконным захватом жилья, грабежами. Горожане предпочитают обращаться за помощью к нему, а не в полицию. На днях был ограблен дом местного жителя, который сразу позвонил напрямую мэру. Дельгадо тут же приехал.

Мэр признается, что такое положение вещей его не устраивает. Но обещает следить за порядком, пока полицейские не выйдут на работу.