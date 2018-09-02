В Галисии на пешеходном переходе появилась «корова» вместо «зебры»

Жители Галисии сочли «зебру» на пешеходных переходах слишком чужеродным для своей культуры элементом и заменили её на «корову». В Ла-Корунье на улице Реаль неподалёку от Обелиска появилась первая разметка в виде пятен на асфальте, напоминающих окрас коровы.

«Корова» выполняет те же функции, что и «зебра», но, к тому же, призвана напомнить горожанам о том, что «пастбища гораздо ближе, чем кажется, и начинаются они сразу за высокими зданиями больших городов».

Идея родилась на ферме Casa Grande de Xanceda, расположенной в Месии (Ла-Корунья), где держат 380 коров. Как подчёркивают авторы идеи, коровы – часть галисийского естества. Эта компания, с разрешения мэрии, и нанесла новую разметку на пешеходном переходе. Авторы также надеются, что эту инициативу поддержат и в других городах Галисии. Кроме того, появление коровьих пятен на пешеходных переходах может поспособствовать сближению сельского и городского миров.