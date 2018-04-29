В Долине Павших запрещена эксгумация из общих могил

Национальная организация по наследию, в ведении которой находится мемориал Долина Павших (Valle de los Caídos) в провинции Мадрид, выпустила заявление, в котором напомнила об обязательном разрешении суда для проведения эксгумации, в случае если останки погибших смешаны с останками других людей.

В Долине Павших захоронены останки 33 тысячи человек, личности 12 тысяч из которых не установлены.

Заявление организации связано со случаем семьи Лапенья. Потомки братьев Мануэля и Антонио Рамиро Лапенья два года назад подали запрос на извлечение их останков. В своём сообщении администрация мемориала сообщила, что на этой неделе завершились технические работы, которые должны были установить, возможен ли доступ в крипту, где предположительно находятся останки братьев. Соответствующий отчёт будет представлен к концу месяца.

В комплексе также подчёркивают, что при вынесении решения об эксгумации суд должен выслушать мнение родственников всех погибших, чьи останки могут находиться в одной могиле.

После того как будет представлен отчёт, специальная комиссия даст своё заключение о поиске, идентификации и эксгумации останков братьев Лапенья и о возможности проведения теста ДНК.