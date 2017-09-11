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          Новости Испании » Новости » Общество » В день референдума в Каталонии будут мобилизованы все полицейские региона

          В день референдума в Каталонии будут мобилизованы все полицейские региона

          09:35 11.09.2017

          В день предполагаемого проведения референдума о независимости Каталонии 1 октября будут мобилизованы практически все наряды Национальной полиции в регионе, сообщает El Mundo. Помимо этого, в Министерстве внутренних дел рассматривают возможность дополнительного увеличения их числа. Окончательное решение по данном вопросу будет принято после завтрашних мероприятий по случаю Национального дня Каталонии.

          Руководство Верховного комиссариата полиции региона заверило, что 1 октября на работу выйдут все 2 900 офицеров, постоянно несущих службу в Каталонии. Для этого руководитель ведомства Себастиан Трапоте намерен подписать приказ, который отменит все увольнительные в период до дня референдума. Разрешения, выданные до момента его подписания, останутся в силе. 

          На помощь каталонским полицейским будут в исключительном порядке направлены их коллеги из комиссариатов других автономий Испании. Окончательное число агентов, которые будут следить за порядком в день референдума, будет определено в ближайшие дни. 

          Как говорилось выше, одним из важнейших этапов подготовки станет Национальный день Каталонии, который отметят в понедельник. К этому моменту будут мобилизованы все офицеры региона, включая тех, кто занимается уголовными расследованиями, борьбой с терроризмом и судебными вопросами. Данное мероприятие позволит выявить реальное количество служащих, которое будет необходимо в день референдума. 

          Помимо этого, на помощь полицейским будут брошены силы Гражданской гвардии. В минувшую среду стало известно, что руководство последней заморозило все месячные отпуска, предусмотренные для переезжающих на другое место службы офицеров. Это решение коснется примерно 200 агентов, запросивших перевод в другой регион и получивших соответствующее разрешение. Кроме того, в эти же дни в Каталонию приедут служащие, переведенные из других районов Испании. 

          В свою очередь, в минувшую пятницу парламент региона принял предложение Народной партии "призвать сотрудников всех полицейских структур Каталонии к обеспечению защиты свободы, правосудия, равенства, законности и безопасности как основополагающих ценностей демократического общества".

          Темы: Общество  Барселона  Жирона Политика

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