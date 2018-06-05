В Барселоне запретили туристические конные упряжки

В конце прошлого года городские власти приняли решение не продлевать лицензию на эти услуги. Решение было во многом обусловлено полемикой вокруг инцидента летом 2015 года, когда одна из лошадей, запряжённая в упряжку, погибла во время прогулки с туристами.

Запрет позитивно встретили экологи и защитники животных. В то же время власти каталонской столицы сделали исключение для экипажей, которые используются во время гуляний на городских праздниках, таких как Сант-Медир или Сант-Антони. Запрет распространяется лишь на повозки, которые используются в коммерческих целях.