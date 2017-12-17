В Барселоне в возрасте 116 лет умерла самая пожилая европейка

Ана Вела, которая считалась самой пожилой жительницей Европы, скончалась в Барселоне в доме престарелых. Полтора месяца назад она отпраздновала свой 116-й день рождения.

По словам работников дома престарелых, Ана Вела умерла во сне и её уход из жизни был спокойным и безболезненным.

Как ранее сообщала Noticia.ru, Ана Вела Рубио родилась в Кордове 30 октября 1901 года. В 40-е годы прошлого столетия она переехала в Барселону и начала работать портнихой. Сейчас Ана живет в доме престарелых La Verneda рядом со своей 89-летней дочерью. «Она не выглядит на 115. Некоторые из намного более молодых местных жителей кажутся старше Аны», - рассказал директор центра Давид Гонсалес. «Конечно, она особенная, но мы обращаемся с ней не как со 115-летней пожилой женщиной, а как с просто еще одним членом коллектива. Она всегда была очень приветлива, заботлива и оптимистична. Возможно, в этом и кроется секрет ее долгой жизни. Кроме того, Ана сильна физически. Вероятно, это все помогло ей пережить смерти трех из четверых ее детей, а также братьев и сестер, последние из которых скончались в прошлом году», - отметил Гонсалес.

Ожидаемая продолжительность жизни испанцев в целом является одной из самых высоких в мире. Зачастую этот феномен объясняется полезными свойствами средиземноморской диеты и более медленным темпом жизни. Впрочем, некоторые из долгожителей считают своим секретом красное вино.