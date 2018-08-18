В Барселоне удвоили штрафы для велотакси и сегвеев

В 2017 году муниципальные власти Барселоны оштрафовали почти 2800 индивидуальных транспортных средств в районе Сьютат-Велья. С начала текущего года владельцы велотакси, сегвеев и других устройств получили в совокупности 1343 штрафа.

В мэрии каталонской столицы поясняют, что санкции направлены на то, чтобы урегулировать использование этого транспорта в туристических целях.

В 2016 году были согласованы правила, ограничивающие движение индивидуальных средств передвижения, таких как сегвеи, электроскутеры и велотакси, за пределами улиц Пассео-де-Колон, Пассео-де-Пикассо и Луис Компанис. Исключение составляет их использование в личных целях.

Летом Городская гвардия усиливает контроль за передвижениями по центру Барселоны и активно выписывает штрафы за нарушение правил. Кроме того, полиция проводит проверки в компаниях, которые занимаются прокатом индивидуального транспорта, где были выявлены многочисленные нарушения: отсутствие регистрации транспортных средств, несоответствие мощности установленным нормам, наём работников без подписания контракта и другие. Штрафы достигают 100 евро за незначительные нарушения и 500 – за более серьёзные.