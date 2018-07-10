В Барселоне стало вдвое больше велосипедистов

Около 63 тысяч человек передвигаются по Барселоне на велосипеде. По сравнению с 2010 годом их число выросло на 56%.

Компания Racc проанализировала привычки и отзывы каталонских велосипедистов. В докладе организации сообщается, что 83% жителей Барселоны использует велосипед для повседневных перемещений, таких как поездка на работу или по делам. 57% рассказали, что ездят на велосипеде исключительно на работу или на учёбу, 26% используют его также для отдыха или поездок за покупками.

При этом 9% заявили, что передвигаются либо на велосипеде, либо пешком, а 70% дополнительно пользуются общественным транспортом. 11%, помимо велосипеда, пользуются как общественным транспортом, так и личным автомобилем.

Среди основных причин перехода на двухколёсный транспорт респонденты отметили удобство велосипеда, желание сократить загрязнение окружающей среды, а также быстроту перемещения.

Ниже всего жители Барселоны оценивают безопасность для велосипедистов и велопарковки в каталонской столице. 7% пожаловались на кражи велосипедов. 12% попадали в аварии на велосипеде, а 45% в 2018 году тем или иным образом повредили велосипед.

С 2010 по 2016 число аварий с участием велосипедов выросло на 110%. При этом 46% опрошенных признались, что не знакомы с правилами велосипедного движения, действующими в Барселоне.

Пользователи велосипедов также внесли предложения по улучшению мобильности в городе: снизить скоростной режим до 30 км/ч для всего транспорта и обязать всех велосипедистов использовать шлемы.