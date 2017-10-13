В Барселоне сохранили последнюю телефонную кабину

С развитием технологий в Барселоне осталась всего одна телефонная кабина, и её решили сохранить.

Кабина под номером 8595A расположена по адресу Calle Lledoner, nº2 в районе Sant Genís dels Agudells (Horta-Guinardó). Она до сих пор работает, однако, к концу 2017 года компания Telefónica прекратит её обслуживание. Несмотря на это, благодаря неравнодушной жительнице Барселоны, Анне Фарре, которой удалось собрать более 2 тысяч подписей, кабину было решено превратить в урбанистический объект.

Кабина осталась без дверцы, но после того как она перестанет выполнять свои непосредственные функции, её отреставрируют и передадут в распоряжение мэрии Барселоны. В настоящее время среди местных жителей проходит голосование, которое решит дальнейшую судьбу объекта. Его могут превратить в точку Wi-Fi, пункт обмена книг или прямую телефонную линию гражданской ответственности. Жителям также предоставлено право внести свои предложения. Голосование продлится до пятницы, 13 октября. Урна для голосования установлена в Гражданском центре Casa Groga по адресу Avenida Jordà, 27.

Также не исключено, что изменится местоположение кабины. Рассматривается возможность её переноса в самый центр района, на площадь Пласа-де-Мегидо.