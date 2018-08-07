В Барселоне ремонтируют мегаяхту короля Омана

164-метровое судно массой 22 тысячи тонн – одна из самых больших яхт в мире. Она лидирует по тоннажу и уступает по длине лишь мегаяхте Azzam, владельцем которой является президент ОАЭ. Для сравнения: яхта султана Кабуса бен Саида, имеет такой же тоннаж, как и паром Zurbarán, который регулярно курсирует между Барселоной и Ибицей.

Корабль находится в верфи, специализирующейся на проведении технического обслуживания и ремонта крупных рекреационных судов.

Как сообщают в порту, мегаяхта прибыла в Барселону месяц назад. С тех пор ведутся скрупулёзные работы по обслуживанию корабля, как в воде, так и в сухом доке.

Судно было передано в распоряжение короля в 2016 году. Перед прибытием в Барселону оно выполняло функции «плавучей дипмиссии» Омана во время поездки государсвтенной делегации по востоку Африки.