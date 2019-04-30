В Барселоне растет преступность

Власти Барселоны озабочены участившимися кражами и ограблениями. Ежедневно в каталонской столице фиксируется около 300 таких преступлений. При этом ход дается лишь каждому десятому делу - правоохранительные органы просто не успевают справиться с таким количеством правонарушений, пишет газета La Vanguardia.

«Мы действительно озабочены происходящим. Нужно выяснить, почему преступность в Барселоне достигла таких показателей. Нам надо проанализировать, с чем связан такой рост преступности и почему предпринимаемые полицией меры не дают достаточного результата в борьбе с карманниками», - цитирует издание судью Мерсе Касо.